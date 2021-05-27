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The Guardian

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Швейцарський інтернет-провайдер: повідомлення про мінування літака Ryanair було відправлено після його розвороту на Мінськ

Київ • УНН

 • 20200 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Швейцарський інтернет-провайдер Proton Technologies AG заявив в четвер, що повідомлення про загрозу вибуху літака Ryanair було відправлено вже після того, як літак був перенаправлений в бік столиці Білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Швейцарський інтернет-провайдер: повідомлення про мінування літака Ryanair було відправлено після його розвороту на Мінськ

Цитата:

“Ми не бачили достовірних доказів того, що твердження Білорусі відповідають дійсності. Ми будемо підтримувати європейську владу в їх розслідуваннях після отримання юридичного запиту”, - йдеться в заяві швейцарської компанії.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися - нібито через повідомлення про загрозу вибуху. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

ЗМІ повідомили, що електронний лист із загрозою вибуху літака Ryanair, у якому перебував журналіст Роман Протасєвіч, було отримано майже через пів години після того, як диспетчери у Мінську попередили екіпаж.

Слід зазначити, що лист був відправлений з захищеного сервісу електронної пошти Protonmail, який зареєстрований в Швейцарії.

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