ЗМІ: диспетчери в Мінську повідомили екіпажу літака Ryanair про його мінування ще до отримання листа

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Згідно з копією листа, диспетчери в Білорусі повідомили пілотам Ryanair про мінування літака на 24 хвилини раніше, ніж самі отримали повідомлення про бомбу.

Згідно з інформацією, лист із загрозою надійшов також і в литовські аеропорти. Так, о 12:25 литовські аеропорти отримали лист від "терористів". О 12:33 білоруська сторона поінформувала екіпаж про передбачувану загрозу вибуху, і тільки о 12:57 в аеропорт Мінська надійшов лист із загрозою про бомбу.

Слід зазначити, що лист був відправлений з захищеного сервісу електронної пошти Protonmail, який зареєстрований в Швейцарії.

Цитата:

"Такі повідомлення містять заголовок, де вказується IP-адреса сервера Protonmail (185.70.40.138). Наприклад, якщо відправити повідомлення електронної пошти з облікового запису Protonmail на Gmail, то IP-адреса, вказана в заголовку цього листа, буде збігатися з адресою сервера Protonmail в Швейцарії. Тому у випадку з повідомленням, відправленим з адреси [email protected], точне місцезнаходження користувача визначити неможливо", - відзначають розслідувачі.

Нагадаємо

Опозиційного журналіста Романа Протасєвіча затримали в Мінську 23 травня. Близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс з Протасєвічем на борту екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул первого".

Окрім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку Софію Сапегу, дівчину Протасєвіча.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.