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СМИ: диспетчеры в Минске сообщили экипажу самолета Ryanair о его минировании еще до получения письма

Киев • УНН

 • 20141 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Электронное письмо с угрозой взрыва самолета Ryanair, в котором находился журналист Роман Протасевич, и которое, по утверждениям Беларуси, отправил в минский аэропорт представитель ХАМАСа, было получено почти через полчаса после того, как диспетчеры предупредили экипаж. Об этом сообщают издания Daily Beast, Der Spiegel и проект "Досье", которым совместно удалось получить копию письма, пишет УНН.

СМИ: диспетчеры в Минске сообщили экипажу самолета Ryanair о его минировании еще до получения письма

Детали

Согласно копии письма, диспетчеры в Беларуси сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 24 минуты раньше, чем сами получили сообщение о бомбе.

Согласно информации, письмо с угрозой поступило также и в литовские аэропорты. Так, в 12:25 литовские аэропорты получили письмо от "террористов". В 12:33 белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва и только в 12:57 в аэропорт Минска поступило письмо с угрозой о бомбе.

Следует отметить, что письмо было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии.

Цитата:

"Такие сообщения содержат заголовок, где указывается IP-адрес сервера Protonmail (185.70.40.138). Например, если отправить электронное письмо с аккаунта Protonmail на Gmail, то IP-адрес, указанный в заголовке этого письма, будет совпадать с адресом сервера Protonmail в Швейцарии. Поэтому в случае с сообщением, отправленным с адреса [email protected], точное местонахождение пользователя определить невозможно", - отмечают расследователи.

Напомним

Оппозиционного журналиста Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс с Протасевичем на борту экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого".

Кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку Софью Сапегу, девушку Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

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