Шмыгаль встретился с делегацией Европарламента: обсудили финансовую поддержку, евроинтеграцию и конфискацию активов рф

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с представителями делегации Европейского парламента финансовую и оборонную помощь Украине, европейскую интеграцию и конфискация российских активов. Об этом премьер сообщил в Telegram, передает УНН.

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Как сообщается, Шмыгаль поблагодарил за поддержку открытия переговорного процесса о вступлении Украины. По его словам, Киев со своей стороны выполнил все необходимые условия для начала переговоров и ожидает, что они будут открыты до июня этого года.

"Ценим, среди прочего, предварительное одобрение продолжения беспошлинного ввоза украинских товаров в ЕС. Это очень важно для экономики нашего государства", - подчеркнул премьер.

Также он указал, что Украина рассчитывает на получение от ЕС в рамках программы Ukraine Facility 16 млрд евро в этом году.

Как заявил Шмыгаль, помощь ЕС является одним из финансовых якорей Украины.

Вопрос стабильного источника финансирования остается для нас чрезвычайно важным. Видим большой потенциал в замороженных российских активах, которые могли бы быть конфискованы и использованы в поддержку Украины - отметил премьер.

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