Шмыгаль: в марте правительство привлекло рекордную сумму - более 9 млрд долларов

В марте украинское правительство привлекло рекордную сумму - более 9 млрд долларов, а также в апреле Украина получила еще 1,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility, что в целом с начала года составляет около 12 млрд долларов привлеченной финпомощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Провел совещание по финансово-экономическим вопросам с участием Минфина, Минэкономики, Нацбанка, Госказначейства и НКЦБФР. Заслушал информацию о текущей ситуации с выполнением бюджета и ритмичности поступления международной финансовой помощи. В марте Правительство привлекло рекордную сумму - более 9 млрд долларов. В апреле получили еще 1,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Всего с начала года Украина уже привлекла около 12 млрд долларов финпомощи - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что во время встречи также обсудили пути активизации кредитования проектов частного сектора.

"Заслушал предварительные наработки Минфина, Минэкономики и Нацбанка. Дал задание ускорить эту работу. Развитие внутреннего рынка, создание стимулов для украинских предприятий в фокусе Правительства. Отдельно обсудили повышение финансовой состоятельности оборонно-промышленного комплекса. Готовятся соответствующие решения", - отметил премьер.

Напомним

Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на 30%, из которых 97% составляют депозиты на срок более трех месяцев. Эти средства могут использоваться для развития кредитования.