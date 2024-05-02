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Шмигаль: у березні уряд залучив рекордну суму - понад 9 млрд доларів

Шмигаль: у березні уряд залучив рекордну суму - понад 9 млрд доларів

Київ • УНН

 • 21407 перегляди

З початку року Україна залучила понад 12 мільярдів доларів фінансової допомоги, в тому числі рекордні 9 мільярдів доларів у березні та 1,5 мільярда євро у квітні в рамках Механізму розширеного фінансування для України.

У березні український уряд залучив рекордну суму - понад 9 млрд доларів, а також у квітні Україна отримала ще 1,5 млрд євро в межах Ukraine Facility, що загалом від початку року становить близько 12 млрд доларів залученої фіндопомоги. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Провів нараду з фінансово-економічних питань за участі Мінфіну, Мінекономіки, Нацбанку, Держказначейства та НКЦПФР. Заслухав інформацію щодо поточної ситуації з виконанням бюджету та ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги. У березні Уряд залучив рекордну суму - понад 9 млрд доларів. У квітні отримали ще 1,5 млрд євро в межах Ukraine Facility. Загалом від початку року Україна вже залучила близько 12 млрд доларів фіндопомоги 

- повідомив Шмигаль.

Він додав, що під час зустрічі також обговорили шляхи активізації кредитування проєктів приватного сектору.

"Заслухав попередні напрацювання Мінфіну, Мінекономіки та Нацбанку. Дав завдання прискорити цю роботу. Розвиток внутрішнього ринку, створення стимулів для українських підприємств у фокусі Уряду. Окремо обговорили підвищення фінансової спроможності оборонно-промислового комплексу. Готуються відповідні рішення", - зазначив прем’єр.

Нагадаємо

Строкові депозити в українських банках зросли на майже 30%, з яких 97% становлять депозити на термін понад три місяці. Ці кошти можуть використовуватись для розвитку кредитування.

Павло Башинський

Павло Башинський

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