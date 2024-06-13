Во время третьей конференции по восстановлению Украины в целом было заключено более 100 международных соглашений. В частности, на восстановление разрушенного жилья подписано соглашений на почти 260 млн евро, американская DFC объявила о финансировании для страхования рисков на 350 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

В Берлине завершилась третья Конференция по восстановлению Украины. Наша команда во главе с Президентом Владимиром Зеленским получила очень практические результаты. Всего было заключено более 100 международных соглашений. Это проекты в энергетике, оборонной промышленности, восстановлении социальной и критической инфраструктуры, восстановлении экономики. Их оценочная стоимость, по данным немецкой стороны, около 16 млрд евро - сообщил Шмыгаль.

Премьер рассказал о сфере энергетики:

США предоставят 824 млн долларов на поддержку энергетической инфраструктуры Украины.

Подписано соглашение с Германией на 30 млн евро для повышения надежности нашей энергетической системы.



Всемирный банк предоставит дополнительный грант на 47 млн долларов, который будет направлен на закупку теплового оборудования для Харькова.



ЕС предоставит дополнительные 1000 генераторов, а также солнечные батареи. Это поддержка наших усилий по децентрализации энергосистемы.



Подписаны меморандумы со многими ведущими компаниями по децентрализованному производству электроэнергии, увеличению использования ВИЭ, внедрению энергоэффективных технологий, развитию умных сетей и восстановлению гидроэлектростанций.



Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

В сфере финансов и экономики:

Впервые на министерском уровне провели заседание Мультидонорской координационной платформы. Рассказал министрам финансов наших стран-партнеров о потребностях Украины и наших вызовах. Имеем замечательную координацию.

До конца июня Украина получит еще 1,9 млрд евро бюджетного финансирования от ЕС.



США вместе с Украиной прорабатывают выделение 7,8 млрд долларов бюджетной поддержки, а также 1,5 млрд долларов для экономического восстановления.



Подписали с Европейским Союзом первые гарантийные соглашения на сумму 1,4 млрд евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility.



Начали Альянс устойчивости малого и среднего бизнеса для Украины. Это обязательства по поддержке нашего МСБ на более чем 7 млрд евро.



Вместе с партнерами основан Skills Alliance. Цель этой инициативы - предоставить возможность переквалификации десяткам тысяч украинцев. Запланированный бюджет - 700 млн евро на три года.



Американская DFC объявила о финансировании для страхования рисков на 350 миллионов долларов. Это даст больше иностранных инвестиций в нашу экономику.



Украина получит грант от Международного банка реконструкции и развития на 230 млн долларов для совершенствования морского и железнодорожного сообщений.



Ведущие мировые компании и бизнес-ассоциации из США, ЕС, Канады, Великобритании, Норвегии создали Консультативный совет бизнеса для увеличения инвестиций в нашу страну.



По его словам, кроме энергетики, финансов и экономики также было много других договоренностей и проектов:

На восстановление и развитие здравоохранения выделено более 185 млн евро. Заключено соглашение между Украиной и Банком развития Совета Европы на 100 млн евро.

Было также подписано Соглашение с ЕИБ на 100 млн евро для модернизации социальных услуг и восстановления критической инфраструктуры.



Мы продолжаем привлекать финансирование от партнеров для восстановления жилья украинцев. С Банком развития Совета Европы подписано соглашение на 100 млн евро для продолжения правительственной программы еВідновлення.



Суммарно на восстановление разрушенного жилья подписано соглашений на почти 260 млн евро.



Шмыгаль отметил, что еще один компонент - безопасность и усиление нашей противовоздушной обороны.