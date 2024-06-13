Во время третьей конференции по восстановлению Украины в целом было заключено более 100 международных соглашений. В частности, на восстановление разрушенного жилья подписано соглашений на почти 260 млн евро, американская DFC объявила о финансировании для страхования рисков на 350 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
В Берлине завершилась третья Конференция по восстановлению Украины. Наша команда во главе с Президентом Владимиром Зеленским получила очень практические результаты. Всего было заключено более 100 международных соглашений. Это проекты в энергетике, оборонной промышленности, восстановлении социальной и критической инфраструктуры, восстановлении экономики. Их оценочная стоимость, по данным немецкой стороны, около 16 млрд евро
Премьер рассказал о сфере энергетики:
- США предоставят 824 млн долларов на поддержку энергетической инфраструктуры Украины.
- Подписано соглашение с Германией на 30 млн евро для повышения надежности нашей энергетической системы.
- Всемирный банк предоставит дополнительный грант на 47 млн долларов, который будет направлен на закупку теплового оборудования для Харькова.
- ЕС предоставит дополнительные 1000 генераторов, а также солнечные батареи. Это поддержка наших усилий по децентрализации энергосистемы.
- Подписаны меморандумы со многими ведущими компаниями по децентрализованному производству электроэнергии, увеличению использования ВИЭ, внедрению энергоэффективных технологий, развитию умных сетей и восстановлению гидроэлектростанций.
Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков12 июня 2024, 08:52 • 41381 просмотр
В сфере финансов и экономики:
- Впервые на министерском уровне провели заседание Мультидонорской координационной платформы. Рассказал министрам финансов наших стран-партнеров о потребностях Украины и наших вызовах. Имеем замечательную координацию.
- До конца июня Украина получит еще 1,9 млрд евро бюджетного финансирования от ЕС.
- США вместе с Украиной прорабатывают выделение 7,8 млрд долларов бюджетной поддержки, а также 1,5 млрд долларов для экономического восстановления.
- Подписали с Европейским Союзом первые гарантийные соглашения на сумму 1,4 млрд евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility.
- Начали Альянс устойчивости малого и среднего бизнеса для Украины. Это обязательства по поддержке нашего МСБ на более чем 7 млрд евро.
- Вместе с партнерами основан Skills Alliance. Цель этой инициативы - предоставить возможность переквалификации десяткам тысяч украинцев. Запланированный бюджет - 700 млн евро на три года.
- Американская DFC объявила о финансировании для страхования рисков на 350 миллионов долларов. Это даст больше иностранных инвестиций в нашу экономику.
- Украина получит грант от Международного банка реконструкции и развития на 230 млн долларов для совершенствования морского и железнодорожного сообщений.
- Ведущие мировые компании и бизнес-ассоциации из США, ЕС, Канады, Великобритании, Норвегии создали Консультативный совет бизнеса для увеличения инвестиций в нашу страну.
По его словам, кроме энергетики, финансов и экономики также было много других договоренностей и проектов:
- На восстановление и развитие здравоохранения выделено более 185 млн евро. Заключено соглашение между Украиной и Банком развития Совета Европы на 100 млн евро.
- Было также подписано Соглашение с ЕИБ на 100 млн евро для модернизации социальных услуг и восстановления критической инфраструктуры.
- Мы продолжаем привлекать финансирование от партнеров для восстановления жилья украинцев. С Банком развития Совета Европы подписано соглашение на 100 млн евро для продолжения правительственной программы еВідновлення.
- Суммарно на восстановление разрушенного жилья подписано соглашений на почти 260 млн евро.
Шмыгаль отметил, что еще один компонент - безопасность и усиление нашей противовоздушной обороны.
Германия, Нидерланды, США, Норвегия, Дания, Италия, Эстония и другие наши союзники передают новые системы, радары, ракеты, чтобы мы могли защищать наше небо, наши города и все то, что мы сейчас совместно восстанавливаем. «Укроборонпром» и Rheinmetall открыли первый в Украине цех по ремонту бронетехники. Следующий шаг - ремонт танков в Украине. И локализация производства бронетехники Lynx