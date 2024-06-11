США хочуть виділити 824 млн дол Україні на підтримку енергетичної інфраструктури
Київ • УНН
Сполучені Штати хочуть виділити 824 мільйони доларів на підтримку критично важливої енергетичної інфраструктури України.
США хочуть виділити на підтримку енергетичної інфраструктури України 824 млн дол. Про це заявила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024, передає кореспондент УНН.
Я хочу оголосити про те, що 824 млн США хочуть виділити на підтримку енергетичної інфраструктури, де ситуація є надзвичайно критичною
За її словами, в США працюють з Україною для того, щоб 7,5 мільярдів бюджетної підтримки для економіки розподілити вірно.
"За останні 45 днів США виділили на 2 млрд доларів військового устаткування…Ми працюємо з Україною для того, щоб 7,5 мільярдів бюджетної підтримки для економіки розподілити вірно й ми хочемо, щоб ця підтримка була дуже чіткою. Півтора мільярда, які зараз виділяються там де українці бажають бачити цю підтримку", - розповіла Пріцкер.
Доповнення
Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,225 мільярда доларів, включаючи боєприпаси для артилерії, системи протиповітряної оборони, патрульні катери, протитанкову зброю та інше обладнання.