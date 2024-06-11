США хотят выделить 824 млн долл Украине на поддержку энергетической инфраструктуры

США хотят выделить на поддержку энергетической инфраструктуры Украины 824 млн долл. Об этом заявила Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024, передает корреспондент УНН.

Я хочу объявить о том, что 824 млн США хотят выделить на поддержку энергетической инфраструктуры, где ситуация является чрезвычайно критической - сказала Прицкер.

По ее словам, в США работают с Украиной для того, чтобы 7,5 миллиардов бюджетной поддержки для экономики распределить верно.

"За последние 45 дней США выделили на 2 млрд долларов военного оборудования...мы работаем с Украиной для того, чтобы 7,5 миллиардов бюджетной поддержки для экономики распределить верно и мы хотим, чтобы эта поддержка была очень четкой. Полтора миллиарда, которые сейчас выделяются там где украинцы желают видеть эту поддержку", - рассказала Прицкер.

Дополнение

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,225 миллиарда долларов, включая боеприпасы для артиллерии, системы противовоздушной обороны, патрульные катера, противотанковое оружие и другое оборудование.