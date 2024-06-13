Шмигаль підсумував результати Конференції з відновлення України
Київ • УНН
На третій Конференції з відновлення України в Берліні було підписано понад 100 міжнародних угод на суму близько 16 мільярдів євро, включаючи фінансування енергетичної інфраструктури, реконструкції житла, охорони здоров'я, соціальних послуг та посилення протиповітряної оборони України.
Під час третьої конференції з відновлення України загалом було укладено понад 100 міжнародних угод. Зокрема, на відновлення зруйнованого житла підписано угод на майже 260 млн євро, американська DFC оголосила про фінансування для страхування ризиків на 350 мільйонів доларів. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
У Берліні завершилася третя Конференція з відновлення України. Наша команда на чолі з Президентом Володимиром Зеленським отримала дуже практичні результати. Загалом було укладено понад 100 міжнародних угод. Це проєкти в енергетиці, оборонній промисловості, відбудові соціальної та критичної інфраструктури, відновленні економіки. Їх оціночна вартість, за даними німецької сторони, близько 16 млрд євро
Прем‘єр розповів про сферу енергетики:
- США нададуть 824 млн доларів на підтримку енергетичної інфраструктури України.
- Підписано угоду з Німеччиною на 30 млн євро для підвищення надійності нашої енергетичної системи.
- Світовий банк надасть додатковий грант на 47 млн доларів, який буде спрямовано на закупівлю теплового обладнання для Харкова.
- ЄС надасть додаткові 1000 генераторів, а також сонячні батареї. Це підтримка наших зусиль із децентралізації енергосистеми.
- Підписано меморандуми з багатьма провідними компаніями щодо децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання ВДЕ, впровадження енергоефективних технологій, розбудови розумних мереж та відновлення гідроелектростанцій.
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У сфері фінансів та економіки:
- Вперше на міністерському рівні провели засідання Мультидонорської координаційної платформи. Розповів міністрам фінансів наших країн-партнерів про потреби України та наші виклики. Маємо чудову координацію.
- До кінця червня Україна отримає ще 1,9 млрд євро бюджетного фінансування від ЄС.
- США разом з Україною опрацьовують виділення 7,8 млрд доларів бюджетної підтримки, а також 1,5 млрд доларів для економічного відновлення.
- Підписали з Європейським Союзом перші гарантійні угоди на суму 1,4 млрд євро в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility.
- Започаткували Альянс стійкості малого та середнього бізнесу для України. Це зобов’язання з підтримки нашого МСБ на понад 7 млрд євро.
- Разом із партнерами започатковано Skills Alliance. Мета цієї ініціативи — надати можливість перекваліфікації десяткам тисяч українців. Запланований бюджет — 700 млн євро на три роки.
- Американська DFC оголосила про фінансування для страхування ризиків на 350 мільйонів доларів. Це дасть більше іноземних інвестицій у нашу економіку.
- Україна отримає грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 230 млн доларів для вдосконалення морського і залізничного сполучень.
- Провідні світові компанії та бізнес-асоціації зі США, ЄС, Канади, Великої Британії, Норвегії створили Консультативну раду бізнесу для збільшення інвестицій в нашу країну.
За його словами, крім енергетики, фінансів та економіки також було багато інших домовленостей та проєктів:
- На відновлення та розвиток охорони здоров’я виділено понад 185 млн євро. Укладено угоду між Україною та Банком розвитку Ради Європи на 100 млн євро.
- Було також підписано Угоду з ЄІБ на 100 млн євро для модернізації соціальних послуг та відбудову критичної інфраструктури.
- Ми продовжуємо залучати фінансування від партнерів для відновлення житла українців. З Банком розвитку Ради Європи підписано угоду на 100 млн євро для продовження урядової програми єВідновлення.
- Сумарно на відновлення зруйнованого житла підписано угод на майже 260 млн євро.
Шмигаль зазначив, що ще один компонент — безпека та посилення нашої протиповітряної оборони.
Німеччина, Нідерланди, США, Норвегія, Данія, Італія, Естонія та інші наші союзники передають нові системи, радари, ракети, аби ми могли захищати наше небо, наші міста та все те, що ми зараз спільно відновлюємо. "Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший в Україні цех з ремонту бронетехніки. Наступний крок – ремонт танків в Україні. І локалізація виробництва бронетехніки Lynx