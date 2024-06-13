Шмигаль підсумував результати Конференції з відновлення України

Під час третьої конференції з відновлення України загалом було укладено понад 100 міжнародних угод. Зокрема, на відновлення зруйнованого житла підписано угод на майже 260 млн євро, американська DFC оголосила про фінансування для страхування ризиків на 350 мільйонів доларів. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

У Берліні завершилася третя Конференція з відновлення України. Наша команда на чолі з Президентом Володимиром Зеленським отримала дуже практичні результати. Загалом було укладено понад 100 міжнародних угод. Це проєкти в енергетиці, оборонній промисловості, відбудові соціальної та критичної інфраструктури, відновленні економіки. Їх оціночна вартість, за даними німецької сторони, близько 16 млрд євро

Прем‘єр розповів про сферу енергетики:

Свириденко закликала західних партнерів інвестувати в Україну та показала новий план страхування ризиків

У сфері фінансів та економіки:

За його словами, крім енергетики, фінансів та економіки також було багато інших домовленостей та проєктів:

Шмигаль зазначив, що ще один компонент — безпека та посилення нашої протиповітряної оборони.

Німеччина, Нідерланди, США, Норвегія, Данія, Італія, Естонія та інші наші союзники передають нові системи, радари, ракети, аби ми могли захищати наше небо, наші міста та все те, що ми зараз спільно відновлюємо. "Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший в Україні цех з ремонту бронетехніки. Наступний крок – ремонт танків в Україні. І локалізація виробництва бронетехніки Lynx