Шмыгаль назвал потенциальную сумму, которую получит Украина в случае принятия Конгрессом закона о REPO

Потенциально Украина может получить до 5 млрд долларов, если Конгресс США одобрит законопроект о конфискации российских активов (законопроект о REPO). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Шмыгаль напомнил, что Палата представителей Конгресса одобрила законопроект о помощи Украине. Почти 61 млрд долларов, из которых 49,9 млрд - это расходы на оборону.

"Получили заверения о том, что проект закона быстро пройдет через Сенат, будет подписан и вступит в силу", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, также в нижней палате Конгресса проголосован закон о конфискации российских суверенных активов.

"Соответствующие полномочия будут предоставлены Президенту США. Потенциально это может дать Украине до 5 млрд долларов, которые сейчас находятся в американской юрисдикции", - отметил Шмыгаль.

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