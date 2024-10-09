Шесть человек ранены в результате нападения с ножом в Израиле - полиция
Киев • УНН
В израильском городе Хадера произошло террористическое нападение с ножом в четырех местах. По меньшей мере шесть человек получили ранения, некоторые из них серьезные. Полиция нейтрализовала подозреваемого.
Израильская полиция сообщила, что по меньшей мере шесть человек получили ранения, некоторые из них - серьезные, по словам спасателей, в результате нападения с ножом в четырех местах города Хадера, назвав это «террористическим нападением», пишет УНН со ссылкой на France 24.
Детали
«Нападение произошло в четырех разных местах, где шесть человек получили ножевые ранения... Некоторое время назад полиция обнаружила подозреваемого и нейтрализовала его выстрелом», - говорится в заявлении полиции.
«Мы оказали помощь нескольким раненым в разных состояниях, некоторые из них были в тяжелом состоянии», - заявила служба экстренной помощи Magen David Adom.
«Мы оказали им медицинскую помощь и начали транспортировать их в медицинский центр Hillel Yaffe», - добавили в полиции.
Дополнение
Нападение произошло более чем через неделю после того, как семь человек погибли в результате стрельбы и ножевых ранений, ответственность за которые взял на себя ХАМАС, в израильском городе Тель-Авив.