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Шесть человек ранены в результате нападения с ножом в Израиле - полиция

Шесть человек ранены в результате нападения с ножом в Израиле - полиция

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 14:09  •  4733 просмотра

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В израильском городе Хадера произошло террористическое нападение с ножом в четырех местах. По меньшей мере шесть человек получили ранения, некоторые из них серьезные. Полиция нейтрализовала подозреваемого.

Израильская полиция сообщила, что по меньшей мере шесть человек получили ранения, некоторые из них - серьезные, по словам спасателей, в результате нападения с ножом в четырех местах города Хадера, назвав это «террористическим нападением», пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

«Нападение произошло в четырех разных местах, где шесть человек получили ножевые ранения... Некоторое время назад полиция обнаружила подозреваемого и нейтрализовала его выстрелом», - говорится в заявлении полиции.

«Мы оказали помощь нескольким раненым в разных состояниях, некоторые из них были в тяжелом состоянии», - заявила служба экстренной помощи Magen David Adom.

«Мы оказали им медицинскую помощь и начали транспортировать их в медицинский центр Hillel Yaffe», - добавили в полиции.

Дополнение

Нападение произошло более чем через неделю после того, как семь человек погибли в результате стрельбы и ножевых ранений, ответственность за которые взял на себя ХАМАС, в израильском городе Тель-Авив.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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