Шістьох людей поранено внаслідок нападу з ножем в Ізраїлі - поліція
Київ • УНН
В ізраїльському місті Хадера стався терористичний напад з ножем у чотирьох місцях. Щонайменше шестеро людей отримали поранення, деякі з них серйозні. Поліція нейтралізувала підозрюваного.
Ізраїльська поліція повідомила, що щонайменше шестеро людей отримали поранення, деякі з них - серйозні, за словами рятувальників, внаслідок нападу з ножем у чотирьох місцях міста Хадера, назвавши це "терористичним нападом", пише УНН з посиланням на France 24.
Деталі
"Напад стався у чотирьох різних місцях, де шестеро людей отримали ножові поранення... Якийсь час тому поліція виявила підозрюваного і нейтралізувала його пострілом", - ідеться у заяві поліції.
"Ми надали допомогу декільком пораненим у різних станах, деякі з них були у тяжкому стані", - заявила служба екстреної допомоги Magen David Adom.
"Ми надали їм медичну допомогу і почали транспортувати їх до медичного центру Hillel Yaffe", - додали в поліції.
Доповнення
Напад стався більш ніж за тиждень після того, як семеро людей загинули внаслідок стрілянини та ножових поранень, відповідальність за які взяв на себе ХАМАС, в ізраїльському місті Тель-Авів.