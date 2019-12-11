Шахтер - Аталанта: на стадионе развернули баннер "Свободу Виталию Маркиву" на итальянском

Сегодня во время футбольного матча Лиги чемпионов между итальянским футбольным клубом Atalanta и ФК "Шахтер" - болельщики развернули баннер с обращением на итальянском языке - "Свободу Виталию Маркиву!".

Так болельщики решили привлечь внимание к несправедливому решению в отношении украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которому итальянский суд бездоказательно дал 24 года тюрьмы за гибель журналиста Андреа Рокелле, к которой он не имеет никакого отношения.

Справка: Аталанта (итал. Atalanta Bergamasca Calcio) - итальянский футбольный клуб из города Бергамо.

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Напомним, известный итальянский политик, бывший заместитель министра иностранных дел Италии, а ныне секретарь политической партии "+ Европа", Бенедтто Делла Ведова направил письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и европейскому комиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу относительно "дела Маркива".

Как сообщал УНН, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Впоследствии суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркивым.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так, 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии до смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.