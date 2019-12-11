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Шахтар - Аталанта: на стадіоні розгорнули банер "Свободу Віталію Марківу" італійською

Київ • УНН

 • 9653 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 11 грудня. УНН. Харків сьогодні приймає матч Ліги чемпіонів “Шахтар” — “Аталанта”. Українські уболівальники розгорнули на ОСК “Металіст” банер зі зверненням на італійській — “Свободу Віталію Марківу!”, передає кореспондент УНН.

Сьогодні під час футбольного матчу Ліги чемпіонів між італійськім футбольним клубом Atalanta та ФК “Шахтар” — вболівальники розгорнули баннер зі зверненням на італійській мові — “Свободу Віталію Марківу!”.

Так уболівальники вирішили привернути увагу до несправедливого рішення щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа, якому італійський суд бездоказово дав 24 роки в’язниці за загибель журналіста Андреа Рокеллі, до якої він не має жодного відношення.

Довідка: Аталанта (італ. Atalanta Bergamasca Calcio) — італійський футбольний клуб з міста Бергамо.

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Нагадаємо, відомий італійський політик, колишній заступник міністра закордонних справ Італії, а нині секретар політичної партії "+Європа", Бенедтто Делла Ведова надіслав листа президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та європейському комісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу щодо "справи Марківа".

Як повідомляв УНН, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Згодом суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківу.

До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії декілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Так, 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері - вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

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