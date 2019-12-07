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Аваков: ЄС має не допустити повторне несправедливе рішення у справі Марківа

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Європейський Союз має не допустити повторне несправедливе рішення італійського суду в справі нацгвардійця Віталія Марківа. Про це написав у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи звернення італійського політика до Єврокомісії з приводу направлення спостерігачів на суд у справі Марківа, передає УНН.

"ЄС має об'єднатись та не допустити повторне несправедливе рішення італійського суду в справі нацгвардійця Марківа! Відомий політик Бенедтто Делла Ведова звернувся до Єврокомісії щодо спостерігачів ЄК на усіх засіданнях Апеляційного суду", - вказав міністр.

Нагадаємо, відомий італійський політик, колишній заступник міністра закордонних справ Італії, а нині секретар політичної партії "+Європа", Бенедтто Делла Ведова надіслав листа президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та європейському комісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу щодо "справи Марківа".

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Згодом суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківу.

До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії декілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Так, 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері - вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

має обєднатись та не допустити повторне несправедливе рішення суду в справі нацгвардійця Марківа! Відомий політик @bendellavedova звернувся до Єврокомісії щодо спостерігачів ЄК на усіх засіданнях Апеляційного суду #FreeMarkiv https://t.co/4P7WvW1ulK pic.twitter.com/HkYD1eqsgq

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 7, 2019

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