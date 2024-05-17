"Шахеды" направляются в Винницу с юга

Ситуация на фронте остается под контролем ВСУ, однако сейчас еще продолжается 5 боевых столкновений - Генштаб

С начала сутки произошло 114 боевых столкновений, из них 5 продолжаются. Ситуация остается под контролем ВСУ, несмотря на интенсивные обстрелы со стороны противника на многих направлениях.