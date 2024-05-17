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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Шахеды" направляются в Винницу с юга

"Шахеды" направляются в Винницу с юга

Киев  •  УНН

16 мая 2024, 23:46  •  713 просмотра

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении вражеских беспилотников Shahed иранского производства, которые летели в Винницу с юга.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о движении «Шхедов» в направлении Винницы с юга, передает УНН.

Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"16 мая 2024, 23:01 • 4995 просмотров

Юлия Котвицкая

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"Шахеды" направляются в Винницу с юга

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении вражеских беспилотников Shahed иранского производства, которые летели в Винницу с юга.

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