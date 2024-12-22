Семеро граждан Китая пытались незаконно попасть на Гуам во время ракетного испытания США - Reuters

На Гуаме арестовали семерых граждан Китая за незаконное проникновение вблизи военных объектов во время испытаний ПРО США. Задержанные прибыли одной лодкой с Сайпана, четверо из них находились возле военной базы.

Семеро граждан Китая были арестованы по обвинению в незаконном въезде на Гуам примерно в то время, когда Агентство противоракетной обороны США проводило испытания по перехвату ракет с помощью нового радара. Об этом заявило Таможенно-карантинное управление Гуама, сообщает Reuters, пишет УНН. Детали Ведомство утверждает, что по меньшей мере четверо арестованных 10-11 декабря находились «вблизи военного объекта». На Гуаме есть много таких объектов, в том числе база ВВС США Андерсен, где 10 декабря проводилось ракетное испытание. Шпионаж на американских военных объектах, особенно тех, что имеют возможность запуска ракет, может предоставить КНР потенциально ценную разведывательную информацию - говорится в докладе Института изучения войны, опубликованном в пятницу, 20 декабря. Власти Гуама заявили, что все граждане Китая прибыли на одной лодке с Сайпана, и расследование продолжается. Китайское Министерство иностранных дел пока не ответило на просьбу Reuters о комментарии. Штаты планируют создать сеть противовоздушной и противоракетной обороны на 16 объектах вокруг Гуама, чтобы сдержать любую ракетную атаку на остров. План направлен на интеграцию самых современных американских систем противоракетной обороны и радаров, его реализация может стоить до десяти миллиардов долларов. Китай может иметь 1000 ядерных боеголовок к 2030 году - Пентагон