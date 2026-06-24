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Секретарь Совета безопасности Армении примет участие в конференции по восстановлению Украины в Польше

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Армен Григорян 24-25 июня посетит Гданьск для участия в международной конференции по восстановлению Украины. Визит носит рабочий характер на фоне углубления сотрудничества Армении с Западом.

Секретарь Совета безопасности Армении примет участие в конференции по восстановлению Украины в Польше

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 24-25 июня посетит польский Гданьск, где примет участие в конференции, посвященной восстановлению Украины. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на аппарат Совета безопасности Армении, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что визит Григоряна в Польшу будет носить рабочий характер.

Во время поездки армянский чиновник примет участие в международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая будет проходить в Гданьске.

Армения продолжает расширять контакты с Западом

Участие представителя Еревана в мероприятии состоится на фоне постепенного углубления сотрудничества Армении с европейскими партнерами.

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В последние годы руководство страны неоднократно заявляло о намерении диверсифицировать внешнюю политику и расширять сотрудничество с западными государствами.

Детали программы пребывания Армена Григоряна в Польше в настоящее время не разглашаются.

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Степан Гафтко

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