Секретарь Совета безопасности Армении примет участие в конференции по восстановлению Украины в Польше
Киев • УНН
Армен Григорян 24-25 июня посетит Гданьск для участия в международной конференции по восстановлению Украины. Визит носит рабочий характер на фоне углубления сотрудничества Армении с Западом.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 24-25 июня посетит польский Гданьск, где примет участие в конференции, посвященной восстановлению Украины. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на аппарат Совета безопасности Армении, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что визит Григоряна в Польшу будет носить рабочий характер.
Во время поездки армянский чиновник примет участие в международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая будет проходить в Гданьске.
Армения продолжает расширять контакты с Западом
Участие представителя Еревана в мероприятии состоится на фоне постепенного углубления сотрудничества Армении с европейскими партнерами.
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В последние годы руководство страны неоднократно заявляло о намерении диверсифицировать внешнюю политику и расширять сотрудничество с западными государствами.
Детали программы пребывания Армена Григоряна в Польше в настоящее время не разглашаются.
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