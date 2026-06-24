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Сечин пожаловался путину на беспрецедентные повреждения НПЗ после ударов Украины

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

Глава "роснефти" игорь сечин заявил о беспрецедентном количестве повреждений российских НПЗ из-за украинских ударов. Он предложил временно отменить нормативы продажи топлива "Евро-5" и увеличить продажу топлива более низкого качества.

Сечин пожаловался путину на беспрецедентные повреждения НПЗ после ударов Украины

Глава "роснефти" игорь сечин сообщил владимиру путину о "беспрецедентном количестве повреждений" российских нефтеперерабатывающих заводов в результате украинских ударов и предложил ряд мер для стабилизации топливного рынка рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Moscow Times.

Детали

Согласно опубликованной информации, сечин в конце мая направил письмо путину, в котором описал ситуацию в нефтеперерабатывающей отрасли после атак украинских сил на объекты российской энергетической инфраструктуры.

В частности, глава "роснефти" предложил временно отменить обязательные нормативы биржевой продажи бензина и дизельного топлива стандарта "Евро-5" до полного восстановления поврежденных мощностей НПЗ.

Кроме того, сечин выступил за увеличение объемов продажи на бирже топлива более низкого качества, которое производится по упрощенным стандартам. Речь идет о предприятиях, которым ранее разрешили выпускать топливо стандарта "Евро-3" вместо "Евро-5".

Также глава крупнейшей российской нефтяной компании предложил обязать нефтедобывающие компании направлять не менее 30% добытой нефти на внутреннюю переработку.

В письме отмечается, что около 80% покупателей топлива на бирже являются посредниками и трейдерами. По мнению Сечина, приоритетный доступ к закупкам должны получить конечные потребители топлива.

На фоне усиления украинских ударов по российской нефтепереработке ситуация на внутреннем рынке рф продолжает ухудшаться. По данным Национального биржевого ценового агентства, с 1 по 19 июня продажи бензина на бирже сократились более чем на 22%.

В свою очередь аналитики Energy Intelligence отмечают, что объем нефтепереработки в россии в начале июня упал ниже 4 млн баррелей в сутки - это минимальный показатель за последние 21 год. По их оценкам, простаивает почти треть всех российских нефтеперерабатывающих мощностей.

На этом фоне ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 50 регионах рф, включая временно оккупированный Крым, а также части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Кампания Украины против российского энергетического сектора нанесла масштабный ущерб, в результате чего страна движется к худшему топливному кризису в своей истории

- цитируют аналитиков Energy Intelligence российские СМИ.

Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина24.06.26, 11:15 • 9150 просмотров

Андрей Тимощенков

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