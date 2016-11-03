СБУ задержала в зоне АТО нацгвардейца-взяточника
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бойца спецподразделения "Ягуар" Нацгвардии задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой в районе проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Спецназовец требовал от торговца наркотиками две с половиной тысячи гривен за непривлечение его к уголовной ответственности.
Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия. Задержанному сообщено о подозрении.