СБУ задержала в зоне АТО нацгвардейца-взяточника

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бойца спецподразделения "Ягуар" Нацгвардии задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой в районе проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.