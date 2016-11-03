СБУ затримала в зоні АТО нацгвардійця-хабарника
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Бійця спецпідрозділу “Ягуар” Нацгвардії затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Спецпризначенець вимагав від торговця наркотиками дві з половиною тисячі гривень за непритягнення його до кримінальної відповідальності.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому повідомлено про підозру.