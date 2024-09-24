СБУ сообщила о подозрении двум россиянам, которые издевались над украинскими пленными во время наступления на Харьковщине

Украинские правоохранители выяснили личности российских оккупантов, которые во время нынешнего наступления на Харьковщину издевались над пленными. россиянам уже заочно объявили о подозрении. Об этом заявили в СБУ, передает УНН.

Детали

Речь идет об оккупантах:

Алексея Киприна - командира 3-й стрелковой роты 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил рф;

Алексея Кучманова - старшего стрелка 2-го взвода 3-й стрелковой роты вышеупомянутого военного соединения страны-агрессора.

Следователи выяснили, что в мае-июне этого года оба фигуранта участвовали в повторном наступлении рашистов на Харьков. В ходе боев в районе поселка Старица Чугуевского района Киприн и его подчиненный вместе с тремя сообщниками взяли в плен четырех украинских воинов.

СБУ сообщила о подозрении российскому генералу за планирование "блицкрига" по захвату Харькова

Во время конвоирования связанных военнопленных фигуранты избивали их, сбивали с ног, имитировали казнь, осуществляя выстрелы рядом с их головой. Все пытки Киприн фиксировал на камеру своего мобильного телефона, а затем выложил это видео в интернет.

После документирования совершенных военных преступлений рф и проведения соответствующих экспертиз была сформирована доказательная база на обоих фигурантов. На основании этих материалов следователи Службы безопасности сообщили Киприну и Кучманову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) - резюмировали в СБУ.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения обоих рашистов к ответственности.

Напомним,

В ОТГ «Харьков» заявили, что в результате Харьковского наступления, которое в этом году россияне начали в мае, войска рф потеряли уже более 16 тысяч военных.