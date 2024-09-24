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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ сообщила о подозрении двум россиянам, которые издевались над украинскими пленными во время наступления на Харьковщине

СБУ сообщила о подозрении двум россиянам, которые издевались над украинскими пленными во время наступления на Харьковщине

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 13:28  •  4797 просмотра

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Украинские правоохранители установили личности двух российских военных, которые пытали пленных на Харьковщине. Им заочно объявлено подозрение за нарушение законов и обычаев войны.

Украинские правоохранители выяснили личности российских оккупантов, которые во время нынешнего наступления на Харьковщину издевались над пленными. россиянам уже заочно объявили о подозрении. Об этом заявили в СБУ, передает УНН.

Детали

Речь идет об оккупантах:

  • Алексея Киприна - командира 3-й стрелковой роты 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил рф;
  • Алексея Кучманова - старшего стрелка 2-го взвода 3-й стрелковой роты вышеупомянутого военного соединения страны-агрессора.

Следователи выяснили, что в мае-июне этого года оба фигуранта участвовали в повторном наступлении рашистов на Харьков. В ходе боев в районе поселка Старица Чугуевского района Киприн и его подчиненный вместе с тремя сообщниками взяли в плен четырех украинских воинов.

СБУ сообщила о подозрении российскому генералу за планирование "блицкрига" по захвату Харькова11 сентября 2024, 13:06 • 15056 просмотров

Во время конвоирования связанных военнопленных фигуранты избивали их, сбивали с ног, имитировали казнь, осуществляя выстрелы рядом с их головой. Все пытки Киприн фиксировал на камеру своего мобильного телефона, а затем выложил это видео в интернет.

После документирования совершенных военных преступлений рф и проведения соответствующих экспертиз была сформирована доказательная база на обоих фигурантов. На основании этих материалов следователи Службы безопасности сообщили Киприну и Кучманову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц)

- резюмировали в СБУ. 

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения обоих рашистов к ответственности.

Напомним,

В ОТГ «Харьков» заявили, что в результате Харьковского наступления, которое в этом году россияне начали в мае, войска рф потеряли уже более 16 тысяч военных. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП
chukhuevЧухуев
ukrainaУкраина
kharkivХарьков