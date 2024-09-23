росіяни від початку наступу на Харківщині втратили понад 16 тисяч військових

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За період з 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку окупанти втратили 16384 військовослужбовців. Українські воїни також знищили значну кількість ворожої техніки та боєприпасів.

За період з 10 травня по 21 вересня на Харківському напрямку окупанти втратили загалом 16384 військовослужбовців. Про це повідомляє ОТУ "Харків", передає УНН.

Деталі

За період з 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку окупанти втратили загалом 16384 військовослужбовців (безповоротних 5426 осіб, поранених – 10958 осіб)

- йдеться в повідомленні.

Також українським воїнам вдалося знешкодили 143 танків (69 знищено та 74 пошкоджено), 211 бойових броньованих машин (134 знищено, 77 пошкоджено), 1464 одиниці автомобільної техніки (866 знищено, 598 пошкоджено), 762 артилерійських системи (212 знищено, 550 пошкоджено).

Окрім того, знищено 4458 БпЛА різних типів і 152 склади з боєприпасами ворога.

Нагадаємо

На фронті протягом минулої доби відбулось 162 бойових зіткнення. Російські окупанти знову активізувались на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 35 атак. Також "гаряче" було на Курахівському напрямку - там ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ. За минулу добу російські війська також вдарили по курській області 27 керованими авіаційними бомбами.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
kurakhoveКурахове
kharkivХарків

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