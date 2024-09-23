Россияне с начала наступления на Харьковщине потеряли более 16 тыс. военнослужащих
Киев • УНН
За период с 10 мая по 21 сентября 2024 года на Харьковском направлении оккупанты потеряли 16384 военнослужащих. Украинские воины также уничтожили значительное количество вражеской техники и боеприпасов.
За период с 10 мая по 21 сентября на Харьковском направлении оккупанты потеряли всего 16384 военнослужащих. Об этом сообщает ОТГ «Харьков», передает УНН.
Детали
За период с 10 мая по 21 сентября 2024 года на Харьковском направлении оккупанты потеряли всего 16384 военнослужащих (безвозвратных 5426 человек, раненых - 10958 человек)
Также украинским воинам удалось обезвредить 143 танков (69 уничтожено и 74 повреждено), 211 боевых бронированных машин (134 уничтожено, 77 повреждено), 1464 единицы автомобильной техники (866 уничтожено, 598 повреждено), 762 артиллерийских системы (212 уничтожено, 550 повреждено).
Кроме того, уничтожено 4458 БпЛА различных типов и 152 склада с боеприпасами врага.
Напомним,
На фронте за прошедшие сутки состоялось 162 боевых столкновения. Российские оккупанты снова активизировались на Покровском направлении, где наши защитники отбили 35 атак. Также «горячо» было на Кураховском направлении - там враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск. За минувшие сутки российские войска также ударили по курской области 27 управляемыми авиационными бомбами.