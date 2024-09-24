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СБУ повідомила про підозру двом росіянам, які знущалися з українських полонених під час наступу на Харківщині

СБУ повідомила про підозру двом росіянам, які знущалися з українських полонених під час наступу на Харківщині

Київ • УНН

 • 13875 перегляди

Українські правоохоронці встановили особи двох російських військових, які катували полонених на Харківщині. Їм заочно оголошено підозру за порушення законів та звичаїв війни.

Українські правоохоронці з'ясували особи російських окупантів, які під час цьогорічного наступу на Харківщину знущались з полонених. росіянам вже заочно оголосили про підозру. Про це заявили в СБУ, передає УНН.

Деталі

Йдеться про окупантів:

  • Олексія Кіпріна – командира 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії збройних сил рф;
  • Олексія Кучманова – старшого стрільця 2-го взводу 3-ї стрілецької роти вищезазначеного військового з’єднання країни-агресора.

Слідчі з'ясували, що у травні-червні цього року обидва фігуранти брали участь у повторному наступі рашистів на Харків. У ході боїв у районі селища Стариця Чугуївського району Кіпрін та його підлеглий разом з трьома спільниками взяли у полон чотирьох українських воїнів.

СБУ повідомила про підозру російському генералу за планування "бліцкригу" із захоплення Харкова11.09.24, 16:06 • 15281 перегляд

Під час конвоювання зв’язаних військовополонених фігуранти били їх, збивали з ніг, імітували страту, здійснюючи постріли поруч з їх головою. Усі тортури Кіпрін фіксував на камеру свого мобільного телефону, а потім виклав це відео в інтернет.

Після документування вчинених воєнних злочинів рф та проведення відповідних експертиз було сформовано доказову базу на обох фігурантів. На підставі цих матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили Кіпріну та Кучманову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)

- резюмували в СБУ. 

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення обох рашистів до відповідальності.

Нагадаємо

В ОТУ "Харків" заявили, що внаслідок Харківського наступу, який цьогоріч росіяни почали у травні, війська рф втратили вже понад 16 тисяч військових. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП
chuhuivЧугуїв
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