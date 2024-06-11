СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях: возможны проверки документов

Сегодня, 11 июня, СБУ проводит мероприятия по безопасности на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале. Возможные ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов и осмотр автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Служба безопасности проводит контрразведывательные (меры безопасности) на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения за участия Управлении государственной охраны, Нацполиции, военной службы правопорядка ВСУ и группировки сил и средств обороны города Киев.

Цель мероприятий – проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Которые подчеркнули в СБУ, это особенно важно в условиях вооруженной агрессии рф, которая пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине любым способом.

При непосредственном участии представителей Управления госохраны силовики:

проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) Для выявления запрещенных к обороту предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала.



В СБУ предупредили, что во время проведения мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов, осмотр автомобилей.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

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