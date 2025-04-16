СБУ получит право разрабатывать и вносить законопроекты: решение Рады
Киев • УНН
Верховная Рада одобрила законопроект, который позволит СБУ разрабатывать и вносить законопроекты на рассмотрение Кабмина и Президенту. Это расширит полномочия службы в законотворческом процессе.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который в будущем должен позволить Службе безопасности Украины разрабатывать и вносить законопроекты на рассмотрение Кабинета министров и Президенту Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12028.
№12028 - наделение СБУ полномочиями по разработке и внесению на рассмотрение Президента Украины и КМУ проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции и внесению соответствующих изменений в законодательство. "За" основу (268)
В соответствии с законопроектом, Служба безопасности Украины имеет право разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента Украины, Кабмина проекты нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
Напомним
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который упрощает списание военного имущества во время действия военного положения.