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СБУ получит право разрабатывать и вносить законопроекты: решение Рады

Киев • УНН

 • 5064 просмотра

Верховная Рада одобрила законопроект, который позволит СБУ разрабатывать и вносить законопроекты на рассмотрение Кабмина и Президенту. Это расширит полномочия службы в законотворческом процессе.

СБУ получит право разрабатывать и вносить законопроекты: решение Рады

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который в будущем должен позволить Службе безопасности Украины разрабатывать и вносить законопроекты на рассмотрение Кабинета министров и Президенту Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12028.

№12028 - наделение СБУ полномочиями по разработке и внесению на рассмотрение Президента Украины и КМУ проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции и внесению соответствующих изменений в законодательство. "За" основу (268)

- сообщил Железняк

В соответствии с законопроектом, Служба безопасности Украины имеет право разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента Украины, Кабмина проекты нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который упрощает списание военного имущества во время действия военного положения.

Павел Башинский

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