СБУ получит право разрабатывать и вносить законопроекты: решение Рады

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который в будущем должен позволить Службе безопасности Украины разрабатывать и вносить законопроекты на рассмотрение Кабинета министров и Президенту Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12028.

№12028 - наделение СБУ полномочиями по разработке и внесению на рассмотрение Президента Украины и КМУ проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции и внесению соответствующих изменений в законодательство. "За" основу (268)