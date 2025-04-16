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Financial Times

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The Guardian

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СБУ отримає право розробляти та вносити законопроєкти: рішення Ради

Київ • УНН

 • 5482 перегляди

Верховна Рада схвалила законопроєкт, який дозволить СБУ розробляти та вносити законопроєкти на розгляд Кабміну і Президенту. Це розширить повноваження служби в законотворчому процесі.

СБУ отримає право розробляти та вносити законопроєкти: рішення Ради

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який в майбутньому має дозволити Службі безпеці України розробляти та вносити законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів та Президенту України. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12028.

№12028 - наділення СБУ повноваженнями щодо розробки та внесення на розгляд Президента України та КМУ проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції та внести відповідні зміни до законодавства. "За" основу (268)

- повідомив Железняк

Відповідно до законопроєкту, Служба безпеки України має право розробляти та вносити на розгляд Президента України, Кабміну проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який спрощує списання військового майна під час дії воєнного стану.

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