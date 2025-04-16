СБУ отримає право розробляти та вносити законопроєкти: рішення Ради
Київ • УНН
Верховна Рада схвалила законопроєкт, який дозволить СБУ розробляти та вносити законопроєкти на розгляд Кабміну і Президенту. Це розширить повноваження служби в законотворчому процесі.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який в майбутньому має дозволити Службі безпеці України розробляти та вносити законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів та Президенту України. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12028.
№12028 - наділення СБУ повноваженнями щодо розробки та внесення на розгляд Президента України та КМУ проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції та внести відповідні зміни до законодавства. "За" основу (268)
Відповідно до законопроєкту, Служба безпеки України має право розробляти та вносити на розгляд Президента України, Кабміну проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який спрощує списання військового майна під час дії воєнного стану.