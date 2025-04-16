СБУ отримає право розробляти та вносити законопроєкти: рішення Ради

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який в майбутньому має дозволити Службі безпеці України розробляти та вносити законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів та Президенту України. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12028.

№12028 - наділення СБУ повноваженнями щодо розробки та внесення на розгляд Президента України та КМУ проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції та внести відповідні зміни до законодавства. "За" основу (268)