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СБУ подтвердила поражение российских систем ПВО и аэродромов в Крыму

Киев • УНН

 • 2406 просмотра

СБУ подтвердила поражение средств ПВО у Керченского пролива и аэродромов «Саки» и «Гвардейское». Поражены четыре ангара, два комплекса С-400 и два «Панцирь-С1».

СБУ подтвердила поражение российских систем ПВО и аэродромов в Крыму
фото иллюстративное

Служба безопасности Украины подтвердила поражение систем ПВО и военных аэродромов врага во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

Детали

"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, воины Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по средствам противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива, а также по инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" на временно оккупированной территории АР Крым", - сообщили в СБУ. 

Как указали в СБУ, "по предварительным данным, в результате спецоперации на военном аэродроме "Саки" поражены четыре ангара для хранения авиационной техники".

"Кроме того, вблизи Керчи поражены две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400, а также два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1"", - отметили в СБУ.

Это, как сообщается, уже четвертый пораженный "Альфой" СБУ "Панцирь-С1" в этом районе.

"Российские оккупанты теряют контроль над небом Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военный аэродром открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины по военной инфраструктуре врага. СБУ и впредь методично будет превращать Крым в территорию постоянных потерь для российской армии, пока она не покинет украинский полуостров", - подчеркнули в СБУ.

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Добавим

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска – были атакованы 11 июня. 

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены  КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, которое характерно для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

В ночь против 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северокрымский канал.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что именно полуостров остается наиболее уязвимым звеном российской оккупационной системы.

"Мы всегда с самого начала говорили, что легче всего будет освободить Крым, а не территорию материковой Украины. Почему? Потому что материковая часть примыкает к российской федерации, и там очень мощная логистика. А Крым – это территория, которую захватить можно, но удержать чрезвычайно сложно", - отметил Олег Жданов в комментарии УНН

По мнению эксперта, нынешние удары имеют не только военный эффект по отрезанию логистики российских войск, но и политический.

"Создание условий для освобождения Крыма сводит на нет все цели, которые путин ставил перед этой войной. Я имею в виду еще 2014 год, когда он говорил о "возвращении в родную гавань" и обещал сделать из Крыма "непотопляемый авианосец". А теперь этот авианосец идет ко дну. Ломается главная политическая цель захвата чужих территорий и уничтожения Украины как государства", – объяснил Жданов.

Удары по крымской логистике ставят россию перед выбором: либо перебрасывать все больше ресурсов на защиту оккупированного полуострова, либо рисковать постепенной потерей контроля над Крымом.

Юлия Шрамко

Война в Украине