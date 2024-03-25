СБУ никогда не повторяется в своих спецоперациях: Малюк о новом "хлопке" в рф

Председатель СБУ Василий Малюк прогнозирует новые спецоперации, которые будут наносить еще больший вред врагу - на суше и в море. Об этом он рассказал в интервью в телемарафоне, и добавил, что СБУ никогда не повторяется в своих спецоперациях, передает корреспондент УНН.

"Пусть россияне ожидают очередной хлопок... Мы никогда не повторяемся и если они (россияне - ред.) где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы идем на шаг впереди. Всему свое время, вы все увидите", - анонсировал Малюк.

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Он также рассказал о вкладе СБУ в победу. В частности, о впечатлении Крымского моста, морских дронах "Sea Baby" и "Мамай", с помощью которых уже удалось поразить 11 кораблей рф и разблокировать Черное море.

Также по его словам, с начала полномасштабной войны воины СБУ уничтожили уже более 800 вражеских танков, бронетехнику, системы РЭБ и ПВО и тому подобное.

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Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина ожидает от СБУ еще большей результативности. Также он заявил, что кораблям рф уже не место в западной части Черного моря и вблизи Крыма, но пусть они потеряют возможность оперировать и на востоке Черноморской акватории.

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