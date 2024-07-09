Саудовская Аравия угрожает продать европейские долговые обязательства, если страны-члены G7 решат конфисковать почти 300 миллиардов долларов замороженных активов рф. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Саудовская Аравия в начале этого года частно намекнула, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если страны Большой семерки решат арестовать почти 300 миллиардов долларов из замороженных активов РФ.

В частности, министерство финансов сообщило некоторым партнерам по G-7 о своем несогласии с этой идеей, которая имела целью поддержать Украину.

Вряд ли мы быстро получим полную конфискацию, но доходы - это реалистичный сценарий: Малюська о замороженных активах рф

Как отметили в издании, саудиты конкретно упоминали о долгах, выпущенных французским казначейством.

В Bloomberg объясняют, что запасы саудовского королевства в евро и французских облигациях могут составлять десятки млрд евро, но, вероятно, они недостаточно велики, чтобы их продажа имела существенное значение.

Впрочем, европейские чиновники все еще обеспокоены тем, что другие страны могут последовать примеру Саудовской Аравии.

Также отмечается, что Саудовская Аравия владеет казначейскими облигациями США на 135 млрд долл.

Контекст

В мае и июне G7 изучала различные варианты относительно средств российского центрального банка.

В конце концов, группа согласилась использовать полученные прибыли и оставить сами активы в покое, несмотря на то, что США и Великобритания настаивали на том, чтобы союзники рассмотрели более смелые варианты, в том числе прямой захват. Однако некоторые страны-члены G7 были против этой идеи, опасаясь, что это может подорвать валюту.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в июле станут доступными 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов для Украины.