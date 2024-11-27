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Горячее всего - на Покровском направлении, отражено 11 вражеских атак на курщине: что происходит на фронте

Горячее всего - на Покровском направлении, отражено 11 вражеских атак на курщине: что происходит на фронте

Киев  •  УНН

 • 8936 просмотра

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На фронте произошло 102 боевых столкновения, почти половина из которых - на Покровском и Кураховском направлениях. На Курщине украинские защитники отбили 11 вражеских атак, три боестолкновения продолжаются.

102 боя произошло на фронте с начала текущих суток, почти половина из которых - на Покровском и Кураховском направлениях, на Курщине украинские защитники отбили 11 вражеских атак, три боестолкновения продолжаются, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 27 ноября, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 102 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Ситуация по направлениям, как указано, такая:

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районах Волчанска и Тихого, наши защитники отбили атаки россиян.

На Купянском направлении противник 7 раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Колесниковки, Загрызовой, Зеленой Рощи и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону, три боестолкновения еще продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинцев вблизи Грековки, Новоегоровки и Торского.

На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие в направлении позиций нашего войска вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении россияне пытались пять раз вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, где Силы обороны отразили две атаки. Три боестолкновения продолжаются.

С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Даченского, Желтого и Молочного. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 11 атак противника. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Солнцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Гановки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбита 21 атака оккупационной армии, шесть боеголовок продолжаются.

На Времовском направлении продолжаются две атаки захватчиков, всего за сегодня противник совершил 13 попыток продвинуться вперед вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

"На Курщине украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются", - указано в сводке.

На Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты продолжают наносить обстрелы по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре. 

Сообщается также, что сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории россии пострадали районы населенных пунктов Поповка и Дмитровка, что на Сумщине.

За сутки ВСУ уничтожили 1580 террористов27 нояб. 2024, 05:44 • 16929 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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