Саммит мира, соглашение по безопасности и коалиция по разминированию: Зеленский поговорил с премьером Исландии

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Бьярни Бенедиктссоном на его новой должности Премьер-министра Исландии - поздравил с назначением и пригласил его на Саммит мира в Швейцарии, передает УНН.

Благодарен, что Бьярни принял приглашение и подтвердил готовность использовать свои личные контакты в Африке, чтобы привлечь как можно больше стран Глобального Юга. Обсудили подготовку к очередному саммиту Украина - Северная Европа, который состоится вскоре, и ход переговоров о подписании двустороннего соглашения по безопасности - сообщил Зеленский в Twitter.

Кроме того, Украина благодарна Исландии за лидерскую роль в коалиции по разминированию и практическую помощь украинской энергетике, которая особенно важна в условиях российских обстрелов нашей энергетической инфраструктуры, резюмировал Президент Украины.

Зеленский провел важный видеоразговор с президентом Еврокомиссии. В центре внимания Саммит мира