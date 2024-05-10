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Саміт миру, безпекова угода та коаліція з розмінування: Зеленський поговорив із прем'єром Ісландії

Саміт миру, безпекова угода та коаліція з розмінування: Зеленський поговорив із прем'єром Ісландії

Київ • УНН

 • 22821 перегляди

Президент Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедиктссоном, привітав його, запросив на Мирний саміт у Швейцарії та обговорив підготовку до саміту Україна-Північна Європа та двосторонньої угоди про безпеку.

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з Б’ярні Бенедіктссоном на його новій посаді Прем’єр-міністра Ісландії - привітав із призначенням і запросив його на Саміт миру у Швейцарії, передає УНН.

Вдячний, що Б’ярні прийняв запрошення і підтвердив готовність використати свої особисті контакти в Африці, щоб залучити якнайбільше країн Глобального Півдня. Обговорили підготовку до чергового саміту Україна – Північна Європа, який відбудеться незабаром, та перебіг переговорів про підписання двосторонньої безпекової угоди 

- повідомив Зеленський у Twitter.

Крім того, Україна вдячна Ісландії за лідерську роль у коаліції з розмінування та практичну допомогу українській енергетиці, яка є особливо важливою в умовах російських обстрілів нашої енергетичної інфраструктури, резюмував Президент України.

Зеленський провів важливу відеорозмову з президенткою Єврокомісії. У центрі уваги Саміт миру09.05.24, 22:36 • 60178 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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