Саміт миру, безпекова угода та коаліція з розмінування: Зеленський поговорив із прем'єром Ісландії
Київ • УНН
Президент Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ісландії Б'ярні Бенедиктссоном, привітав його, запросив на Мирний саміт у Швейцарії та обговорив підготовку до саміту Україна-Північна Європа та двосторонньої угоди про безпеку.
Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з Б’ярні Бенедіктссоном на його новій посаді Прем’єр-міністра Ісландії - привітав із призначенням і запросив його на Саміт миру у Швейцарії, передає УНН.
Вдячний, що Б’ярні прийняв запрошення і підтвердив готовність використати свої особисті контакти в Африці, щоб залучити якнайбільше країн Глобального Півдня. Обговорили підготовку до чергового саміту Україна – Північна Європа, який відбудеться незабаром, та перебіг переговорів про підписання двосторонньої безпекової угоди
Крім того, Україна вдячна Ісландії за лідерську роль у коаліції з розмінування та практичну допомогу українській енергетиці, яка є особливо важливою в умовах російських обстрілів нашої енергетичної інфраструктури, резюмував Президент України.
Зеленський провів важливу відеорозмову з президенткою Єврокомісії. У центрі уваги Саміт миру09.05.24, 22:36 • 60178 переглядiв