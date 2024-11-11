Самый старый спутник Британии переместили - кто, никто не знает

Ученые обескуражены новым положением Skynet-1A; вероятность того, что спутник переместился из-за случайного дрейфа, является недоказанной.

Пишет УНН со ссылкой на BBC.

Британский военный спутник 1960-х годов неожиданно отклонился на тысячи километров от своего намеченного курса, заставив ученых "почесать головы" над причиной этой аномалии.

Как сообщает BBC, нет никакой информации о том, кто, когда и зачем переместил спутник. Неактивный спутник теперь представляет угрозу для других спутников.

Справка

Skynet-1A был построен американской компанией Philco Ford и запущен с помощью ракеты ВВС США "Delta".

В 1969 году Спутник был выведен на орбиту над восточным побережьем Африки для передачи зашифрованных сообщений. Это было важно для британских войск.

Через несколько лет Skynet-1A вышел из строя. Ученые ожидали, что гравитация потянет его дальше на восток, заставив его упасть в Индийский океан. Но ко всеобщему удивлению, Skynet-1A не только все еще висит над планетой, на высоте 36 000 километров.

Сейчас объект находится теперь над Северной и Южной Америкой. Пока указанный "сюрприз" оставил ученых и экспертов в недоумении, - они изо всех сил пытаются понять, как и почему спутник изменил свою траекторию.

Объясняет доктор Стюарт Ивс, консультант по космосу:

Сейчас он находится в так называемом "гравитационном поле" на 105 градусах западной долготы, где он движется вперед и назад, как шарик на дне чаши. К сожалению, это регулярно приводит к тому, что он оказывается в непосредственной близости от других спутников

Министерство обороны Великобритании продолжает следить за Skynet-1A. Он информирует других спутниковых операторов о возможных столкновениях.

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