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Саакашвили в день выборов в Грузии опубликовал письмо из тюрьмы и вспомнил Путина

Саакашвили в день выборов в Грузии опубликовал письмо из тюрьмы и вспомнил Путина

Киев  •  УНН

 • 35558 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили в день проведения в Грузии выборов направил письмо с Руставский тюрьмы №12, в которой он содержится после ареста накануне в Тбилиси, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Саакашвили.

Детали

В написанном им лично от руки послании экс-президент Грузии призывает сторонников активно принять участие в выборах. Он подчеркивает, что его приезд в Грузию был хорошо обдуман, он знал, что его задержат и был готов к любым сценариям.

Также Саакашвили отмечает, что от граждан Грузии зависит будущее демократии в стране и поддержка западных партнеров.

В письме Саакашвили также называет вынесенные ему после смены власти в Грузии в 2012 году приговоры «заказом Путина» и утверждает, что их не признает ни одна страна, кроме России.

Цитата

"Мои дорогие соратники и обожаемое грузинское общество! Когда я все оставил в Киеве и приехал сюда, я с большой вероятностью знал, что меня задержат по полностью надуманным, фальшивым приговорам, которые в свое время мне вынесли, в том числе, и по заказу Путина. Ни одна страна мира, кроме России, не признает эти приговоры, но я все равно приехал, поскольку верю в свою страну и каждого из вас", - говорится в письме.

Саакашвили призвал соратников прийти на выборы и верить, что победа в руках каждого из них.

«Я очень хочу попросить вас, чтобы все пошли на выборы, чтобы не потерять ни один голос и после этого все вместе защитили результаты референдума. Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии, полностью зависит от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. Также от этого зависит международная поддержка Грузии. Прошу вас, ничего не бойтесь, и до конца верьте, что наша победа в наших же руках», — написал Саакашвили.

Дополнение

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Потом Саакашвили перевели в колонию Рустави.

Контекст

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.

В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент не пересекал государственную границу страны.

Что было ранее

Саакашвили заявил, что 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власти же Грузии говорят, что в случае прилета — политику грозит тюрьма

2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр — представитель правящей партии “Грузинская мечта” Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии “Единое национальное движение”. Ее основателем является Саакашвили.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

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