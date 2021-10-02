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Саакашвілі у день виборів у Грузії опублікував лист з в'язниці і згадав Путіна

Саакашвілі у день виборів у Грузії опублікував лист з в'язниці і згадав Путіна

Київ • УНН

 • 35572 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі в день проведення в Грузії виборів направив лист з Руставської в'язниці №12, в якій він міститься після арешту напередодні в Тбілісі, передає УНН із посиланням на Facebook-сторінку Саакашвілі.

Деталі

У написаному ним особисто від руки посланні експрезидент Грузії закликає прихильників активно взяти участь у виборах. Він підкреслює, що його приїзд до Грузії був добре обміркований, він знав, що його затримають і був готовий до будь-яких сценаріїв.

Також Саакашвілі зазначає, що від громадян Грузії залежить майбутнє демократії в країні і підтримка західних партнерів.

У листі Саакашвілі також називає винесені йому після зміни влади в Грузії в 2012 році вироки “замовленням Путіна” і стверджує, що їх не визнає жодна країна, крім Росії.

Цитата

“Мої дорогі соратники і мій грузинський народ! Коли я їхав з Києва та приїхав сюди, я знав, що, швидше за все, мене заарештують за сфабрикованими, хибним вироками, винесеними за наказом Путіна. Жодна країна в світі, крім Росії, не визнає цей вирок, але я все ж приїхав, тому що вірю в свою країну і в кожного з вас", - йдеться у листі.

Саакашвілі закликав соратників прийти на вибори і вірити, що перемога в руках кожного з них.

“Я дуже хочу попросити вас, щоб всі пішли на вибори, щоб не втратити ні один голос і після цього всі разом захистили результати референдуму. Моя свобода і, що в тисячу разів важливіше, свобода Грузії, повністю залежить від вашої активності та боєздатності в найближчі дні. Також від цього залежить міжнародна підтримка Грузії. Прошу вас, нічого не бійтеся, і до кінця вірте, що наша перемога в наших же руках”, - написав Саакашвілі.

Доповнення

Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.

Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.

Контекст

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від'їзду з Грузії.

У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.

Що було раніше

Саакашвілі заявив, що 2 жовтня збирається прилетіти у Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії говорила, що в разі прильоту - політику загрожує в'язниця.

2 жовтня в Грузії пройдуть муніципальні вибори, на яких також будуть обирати в тому числі мера Тбілісі. Зараз мер - представник правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе. Опонентом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії "Єдиний національний рух". Її засновником є Саакашвілі.

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.

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