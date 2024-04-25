С начала полномасштабного вторжения более 950 тысяч украинцев выехали в Польшу - Сикорский

С начала полномасштабного вторжения в Польшу выехало более 950 тысяч украинцев. Об этом во время выступления в Семи заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает POLSKIE RADIO, пишет УНН.

Детали

По его словам, только официально в Польшу прибыл почти миллион граждан Украины, однако количество украинцев в стране, вероятно в разы выше.

Длительное убежище в нашей стране, то есть совмещенное с получением действительного номера PESEL на конец прошлого года нашли более 950 тысяч украинцев. Фактическое количество граждан Украины, которые находятся в Польше или находятся временно после 24 февраля 2022 года, конечно, в несколько раз выше - резюмировал Сикорский.

Дополнение

Кроме того, Сикорский рассказал, что за два года в преддверии полномасштабного вторжения России Польша передала Украине 44 пакета военной помощи на общую сумму почти $9 млрд.

Справочно

PESEL - это одиннадцатизначный цифровой символ, по которому идентифицируют личность владельца. Каждый гражданин Украины, пересекший границу Польши после 24 февраля 2022 года с целью получить защиту от войны с агрессором имеет право на получение номера PESEL и соответствующего статуса UKR. Это открывает доступ к специальным правам и льготам доступных беженцам в Польше.

Напомним

В 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФОПов. Это означает, что украинские компании уже составляют более 10% основанных бизнесов за этот период.

В 2023 году украинцы стали крупнейшими покупателями жилья в Польше среди иностранцев - СМИ