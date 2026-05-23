С начала года освобождено 590 километров территории Украины — Зеленский
Киев • УНН
С начала года украинские силы освободили 590 километров территории от оккупантов. Президент Зеленский заявил, что ВСУ продолжают наращивать показатели уничтожения российского личного состава.
С начала года 590 километров украинской территории было освобождено от оккупантов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, эта тенденция "точно не в интересах оккупанта".
С начала года 590 километров нашей территории освобождено и под контролем. Тенденция – точно не в интересах оккупанта, мы продолжаем наращивать показатели уничтожения российского личного состава – это вместе с санкциями всех форм принуждает россию к выбору дипломатии
Он подчеркнул, что сейчас нужно сделать все, чтобы активизировать дипломатию.
"Я ожидаю ответа и от американской стороны – по возможным форматам и графику встреч", - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Ровенскую область. Он провел разговор с руководством общин Ровенской, Житомирской и Волынской областей, в том числе о защите этого северного направления.
путин снова требует от Украины отдать территории для начала переговоров - песков13.05.26, 17:56 • 5631 просмотр