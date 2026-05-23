С начала года освобождено 590 километров территории Украины — Зеленский

С начала года 590 километров украинской территории было освобождено от оккупантов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

С начала года 590 километров нашей территории освобождено и под контролем. Тенденция – точно не в интересах оккупанта, мы продолжаем наращивать показатели уничтожения российского личного состава – это вместе с санкциями всех форм принуждает россию к выбору дипломатии