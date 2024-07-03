С четверга, 4 июля, в Житомире городской совет начнет рассылать повестки военнообязанным заказным письмом. Об этом рассказал заместитель городского головы Олег Смаль, пишет Суспільне, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, горсовет будет делать это в сотрудничестве с территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Он также пояснил, что если мужчины откажутся получать письма - то к нему будут вызывать полицию.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки согласно распоряжению начальника ТЦК и СП обратился в городской совет по рассылке данных повесток. Они формируют список, передают нам повестки, а мы посылаем заказным письмом военнообязанным лицам - рассказал заместитель Житомирского городского головы.

В горсовете объяснили, что заказное письмо будет отправляться военнообязанным по месту их регистрации. В повестке указан срок, за который военнообязанный должен обратиться в центр комплектования.

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Если после этого военнообязанный отказался от вручения рекомендательного письма и не явился в ТЦК, извещается полиция. Правоохранители проводят розыск военнообязанного и доставляют его в центр комплектования. После этого на него составляется админпротокол от 17 тысяч гривен - объяснил Олег Смаль.

По словам чиновника, в настоящее время есть 212 повесток, которые в ближайшее время разошлют военнообязанным, но количество повесток будет увеличиваться.

Напомним

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что повестки по почте могут направляться только после 16 июля - после того, как истечет установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных