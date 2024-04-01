С 1 апреля в Киеве и Днепре на некоторых дорогах увеличивают разрешенную скорость движения

На некоторых участках дорог Киева и Днепра с 1 апреля по 1 ноября разрешенная скорость движения транспортных средств была увеличена, камеры фиксации нарушений были перенастроены соответствующим образом, сообщил в понедельник первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий, пишет УНН.

С 1 апреля на некоторых участках дорог Киева и Днепра разрешенная скорость движения транспортных средств увеличена - сообщил Билошицкий в Telegram.

Киев

Согласно решению Киевского городского совета, определен перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 1 апреля до 1 ноября до 80 км/ч:

- просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

- просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской пл.);

- просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);

- автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы города Киева).

Билошицкий напомнил, что скоростной режим движения в столице на других участках дорог составляет 50 км/ч.

Днепр

Согласно решению исполнительного комитета Днепровского городского совета, определен перечень участков улиц, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 1 апреля до 1 ноября 70 км/ч:

- Набережная Заводская, за исключением участков: в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова; от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий; в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и ул. Метростроевской;

- ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

- шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

- шоссе Донецкое, от перекрестка с ул. Березинской до дз 5.45 и 5.46 "Днепр";

- Солнечная Набережная, от перекрестка с ул. Любарского до моста Усть-Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

- мост Центральный;

- мист Кайдакский.

"В местах, где изменился скоростной режим, камеры автофиксации перенастроены на актуально разрешенную скорость", - отметил Билошицкий.

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