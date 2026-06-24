Рютте: посланцы Трампа работают над мирным соглашением, но это возможно только при желании путина сотрудничать
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США работают над мирным соглашением для Украины, но оно возможно только при условии, что путин захочет сотрудничать. Он подчеркнул, что Украина эффективно уничтожает российскую армию и экономику.
Представители США работают над заключением мирного соглашения по Украине, но это может произойти только в том случае, если глава кремля владимир путин действительно захочет присоединиться и сотрудничать с другими для достижения этой цели, сообщил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире Fox News 23 июня, пишет УНН.
Детали
На вопрос, видит ли он конец войны между россией и Украиной и что будет дальше, Рютте ответил: "Ну, давайте, конечно, помолимся об этом".
"И мы видим, что Украина хорошо чувствует себя на полях сражений. Прямо сейчас они убивают и тяжело ранят от 30 до 35 тысяч россиян в месяц, и это, конечно, невероятные цифры", - указал Генсек НАТО.
И это, по его словам, "очень влияет на россию". "Мы видим, что российская экономика сейчас находится в плохом состоянии, Украина эффективно наносит удары по ее энергетической инфраструктуре, особенно по нефтеперерабатывающим заводам внутри россии, которые, конечно, также поддерживают военные усилия в финансовом плане", - указал он.
"Сейчас путин тратит почти 50% государственного бюджета на оборону, три четверти его налоговых поступлений расходуются на оборону. А украинцы действительно хорошо себя чувствуют", - подчеркнул Генсек НАТО.
Нам нужно, чтобы путин пошел навстречу и сел за стол переговоров. И опять же, именно Дональд Трамп, будучи президентом, в феврале прошлого года, преодолел тупик в переговорах с путиным. Уиткофф, Кушнер, Марко Рубио - все они работают над заключением этого мирного соглашения, но это может произойти только в том случае, если путин действительно захочет присоединиться и сотрудничать с другими для достижения этой цели, а пока он лишь повторяет свои максималистские обещания
Рютте говорит, что путин должен решить, хочет ли он переговоров, и раскрыл расходы рф на войну18.06.26, 17:02 • 3668 просмотров