Рютте: посланцы Трампа работают над мирным соглашением, но это возможно только при желании путина сотрудничать

Представители США работают над заключением мирного соглашения по Украине, но это может произойти только в том случае, если глава кремля владимир путин действительно захочет присоединиться и сотрудничать с другими для достижения этой цели, сообщил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире Fox News 23 июня, пишет УНН.

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На вопрос, видит ли он конец войны между россией и Украиной и что будет дальше, Рютте ответил: "Ну, давайте, конечно, помолимся об этом".

"И мы видим, что Украина хорошо чувствует себя на полях сражений. Прямо сейчас они убивают и тяжело ранят от 30 до 35 тысяч россиян в месяц, и это, конечно, невероятные цифры", - указал Генсек НАТО.

И это, по его словам, "очень влияет на россию". "Мы видим, что российская экономика сейчас находится в плохом состоянии, Украина эффективно наносит удары по ее энергетической инфраструктуре, особенно по нефтеперерабатывающим заводам внутри россии, которые, конечно, также поддерживают военные усилия в финансовом плане", - указал он.

"Сейчас путин тратит почти 50% государственного бюджета на оборону, три четверти его налоговых поступлений расходуются на оборону. А украинцы действительно хорошо себя чувствуют", - подчеркнул Генсек НАТО.

Нам нужно, чтобы путин пошел навстречу и сел за стол переговоров. И опять же, именно Дональд Трамп, будучи президентом, в феврале прошлого года, преодолел тупик в переговорах с путиным. Уиткофф, Кушнер, Марко Рубио - все они работают над заключением этого мирного соглашения, но это может произойти только в том случае, если путин действительно захочет присоединиться и сотрудничать с другими для достижения этой цели, а пока он лишь повторяет свои максималистские обещания - сказал Рютте.

Рютте говорит, что путин должен решить, хочет ли он переговоров, и раскрыл расходы рф на войну