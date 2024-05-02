Ряд взрывов прогремел в оккупированном Мариуполе

Приглашения на Глобальный саммит мира разосланы более чем 150 странам и международным организациям - Ермак

Украина направила приглашение более чем 150 странам и международным организациям на Глобальный саммит мира, который состоится летом этого года в Швейцарии, с целью обеспечения широкого присутствия для обсуждения справедливого мира и дорожной карты для привлечения обеих сторон к будущему мирному процессу, при этом россия не приглашена на данном этапе.