У Бердянську пролунав вибух і спалахнула пожежа. Окупанти стверджують, що "горить очерет"
Київ • УНН
В окупованому Бердянську стався вибух з подальшою пожежею, хоча окупанти стверджують, що це просто "горить очерет"
В окупованому Бердянську пролунав вибух, а потім спалахнула пожежа. Окупанти запевняють, що "горить очерет", передає УНН.
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За даними Telegram-каналу "Бердянськ Сьогодні" близько 20.15 у місті прогримів вибух.
Моніторингові канали окупантів про ракетну небезпеку не повідомляли.
За інформацією бердянців, вогонь помітили в районі Коси.
"Бердянці писали в соцмережах, що було гучно. Після чого почалася пожежа. Пожежні та швидкі попрямували на місце. Раніше неодноразово повідомляли, що в Колонії на території заводу Дормаш окупанти влаштували базу для ремонту військової техніки", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.
Окупаційні боти вже розповсюджують версію про "горит камыш".