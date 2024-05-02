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У Бердянську пролунав вибух і спалахнула пожежа. Окупанти стверджують, що "горить очерет"

У Бердянську пролунав вибух і спалахнула пожежа. Окупанти стверджують, що "горить очерет"

Київ • УНН

 • 24972 перегляди

В окупованому Бердянську стався вибух з подальшою пожежею, хоча окупанти стверджують, що це просто "горить очерет"

В окупованому Бердянську пролунав вибух, а потім спалахнула пожежа. Окупанти запевняють, що "горить очерет", передає УНН.

Деталі

За даними Telegram-каналу "Бердянськ Сьогодні" близько 20.15 у місті прогримів вибух.

Моніторингові канали окупантів про ракетну небезпеку не повідомляли.

За інформацією бердянців, вогонь помітили в районі Коси. 

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"Бердянці писали в соцмережах, що було гучно. Після чого почалася пожежа. Пожежні та швидкі попрямували на місце. Раніше неодноразово повідомляли, що в Колонії на території заводу Дормаш окупанти влаштували базу для ремонту військової техніки", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Окупаційні боти вже розповсюджують версію про "горит камыш".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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