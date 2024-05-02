В Бердянске прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Оккупанты утверждают, что "горит камыш"

В оккупированном Бердянске прогремел взрыв, а затем вспыхнул пожар. Оккупанты уверяют, что "горит камыш", передает УНН.

Детали

По данным Telegram-канала "Бердянск Сегодня" около 20.15 в городе прогремел взрыв.

Мониторинговые каналы оккупантов о ракетной опасности не сообщали.

По информации бердянцев, огонь заметили в районе Косы.

"Бердянцы писали в соцсетях, что было громко. После чего начался пожар. Пожарные и скорые направились на место. Ранее неоднократно сообщали, что в Колонии на территории завода Дормаш оккупанты устроили базу для ремонта военной техники", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Оккупационные боты уже распространяют версию, что "горит камыш".