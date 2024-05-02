Низка вибухів пролунала в окупованому Маріуполі
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів, а в окупованому Бердянську стався вибух і подальша пожежа.
В окупованому Маріуполі "гучно" - пролунала низка вибухів. Про це повідомив радник місьокго голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
"Маріуполь. Гучно. Непоодіноки вибухи... Три вибухи. Не чутно на Лівобережному. Один звук виходу, два по характеру схожі на приліт", - повідомив Андрющенко.
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В окупованому Бердянську пролунав вибух, а потім спалахнула пожежа. Окупанти запевняють, що "горить очерет".