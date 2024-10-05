Русифицирует детей в Крыму: правоохранители сообщила о подозрении коллаборационистке

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборационистке, которая русифицирует детей в оккупированном Крыму. В течение 2023-2024 годов она занималась разработкой не менее 5 учебников по русскому языку для общеобразовательных учреждений оккупированного полуострова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Речь идет о «заведующей кафедрой филологии» оккупационного «Крымского республиканского института последипломного педагогического образования».

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов она занималась разработкой не менее 5 учебников по русскому языку для общеобразовательных учреждений оккупированного Крыма.

Кроме того, фигурантка учит педагогов полуострова вводить российские стандарты образования и организует для них курсы по «профессиональной переподготовке и повышению квалификации - сообщает СБУ.

Основная цель таких «мероприятий» научить педагогов насильственной русификации и уничтожению украинской идентичности школьников.

Известно, что вражеская приспешница активно распространяет идеи «русского мира» и поддерживает оккупационную власть в своих соцсетях.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку злоумышленница находится на неподконтрольной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за преступления против Украины.

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