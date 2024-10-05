Русифицирует детей в Крыму: правоохранители сообщила о подозрении коллаборационистке
Киев • УНН
СБУ сообщила о подозрении «заведующей кафедрой филологии» в оккупированном Крыму за разработку учебников по русскому языку. Она также учит педагогов вводить российские стандарты образования и русифицировать школьников.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборационистке, которая русифицирует детей в оккупированном Крыму. В течение 2023-2024 годов она занималась разработкой не менее 5 учебников по русскому языку для общеобразовательных учреждений оккупированного полуострова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Речь идет о «заведующей кафедрой филологии» оккупационного «Крымского республиканского института последипломного педагогического образования».
По данным следствия, в течение 2023-2024 годов она занималась разработкой не менее 5 учебников по русскому языку для общеобразовательных учреждений оккупированного Крыма.
Кроме того, фигурантка учит педагогов полуострова вводить российские стандарты образования и организует для них курсы по «профессиональной переподготовке и повышению квалификации
Основная цель таких «мероприятий» научить педагогов насильственной русификации и уничтожению украинской идентичности школьников.
Известно, что вражеская приспешница активно распространяет идеи «русского мира» и поддерживает оккупационную власть в своих соцсетях.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Поскольку злоумышленница находится на неподконтрольной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за преступления против Украины.
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