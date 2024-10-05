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Русифікує дітей у Криму: правоохоронці повідомила про підозру колаборантці

Київ • УНН

 • 37637 перегляди

СБУ повідомила про підозру "завідувачці кафедри філології" в окупованому Криму за розробку підручників з російської мови. Вона також навчає педагогів запроваджувати російські стандарти освіти та русифікувати школярів.

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантці, яка русифікує дітей в окупованому Криму. Протягом 2023-2024 років вона займалася розробкою щонайменше 5 підручників з російської мови для загальноосвітніх закладів окупованого півострова. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Йдеться про "завідувачку кафедри філології" окупаційного "Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти".

За даними слідства, протягом 2023-2024 років вона займалася розробкою щонайменше 5 підручників з російської мови для загальноосвітніх закладів окупованого Криму.

Крім того, фігурантка навчає педагогів півострова запроваджувати російські стандарти освіти та організовує для них курси з "професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації

- повідомляє СБУ.

Основна мета таких "заходів" навчити освітян насильницькій русифікації та знищенню української ідентичності школярів.

Відомо, що ворожа поплічниця активно поширює ідеї "руського міра" та підтримує окупаційну владу у своїх соцмережах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки зловмисниця перебуває на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти України.

росіяни створюють фейкові вузи у тимчасово окупованому Маріуполі - Спротив05.10.24, 02:35 • 40448 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
krymКрим
ukrainaУкраїна

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