Румыния поднимала F-16 из-за атаки рф дронами на Украину: обнаружила следы возможного воздействия беспилотника
Киев • УНН
17 января российские беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии во время атаки на Украину. Румынские военные подняли истребители F-16 и обнаружили следы падения дрона возле города Плауру.
Минобороны Румынии заявило о нарушении воздушного пространства страны во время атаки российских войск беспилотниками на Украину 17 января, румынские военные поднимали в воздух два истребителя F-16 и обнаружили следы возможного воздействия дрона возле города Плауру, сообщили в МО Румынии, пишет УНН.
Детали
"Утром 17 января российские войска возобновили серию атак беспилотников на гражданские объекты и портовую инфраструктуру в Украине вблизи границы с Румынией, в уезде Тулча. Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны (Румынии) сообщили о нарушении воздушного пространства Румынии, и в результате этой ситуации, начиная с 1:35 ночи, два самолета F-16 ВВС Румынии, входящих в состав боевой службы воздушной полиции, вылетели с 86-й авиабазы из Борча для наблюдения за воздушной обстановкой. Самолет вернулся на базу около 3:48 ночи", - говорится в сообщении.
В то же время, как указано, были осуществлены меры оповещения населения в уезде Тулча: около 1:45 было передано сообщение RO-Alert, а в 3:30 было объявлено о прекращении мер тревоги на всех объектах.
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"Группы Министерства национальной обороны (Румынии) провели полевые исследования и обнаружили за пределами города Плауру (между Чеаталкиой и Тудором Владимиреску), вблизи границы, следы возможного воздействия беспилотника. Территория охраняется, группы специалистов соберут доказательства и проведут расследование", - сказано в сообщении.
Силы Минобороны Румынии, как отмечается, продолжат мониторинг воздушного пространства и исследовательские миссии в районах, где могут возникнуть риски в результате этих ситуаций.
Министерство национальной обороны Румынии, как указано, "информировало и продолжает информировать союзнические структуры в режиме реального времени о ситуациях, вызванных атаками, оставаясь с ними на постоянной связи".
"Министерство национальной обороны (Румынии) решительно осуждает эти атаки, совершенные российской федерацией против украинских гражданских целей и элементов инфраструктуры, которые являются неоправданными и такими, которые серьезно противоречат нормам международного права", - отметили в МО Румынии.
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